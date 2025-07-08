مسؤولون إسرائيليون: كل الجهود لإيذاء الحوثيين لم تنجح بوقف عملياتهم ضدنا

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن المسؤولين قولهم إن " تدرس سيناريوهات محتملة لوقف إطلاق #الحوثيين للصواريخ من على إسرائيل"، مبينين أن "خيارات التعامل مع اليمن تضم استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي وربما جيوش أخرى ضد الحوثيين".وأضافوا أن "الاحتمال الأرجح هو اتفاق ينهي حرب ويضع حدا للذريعة التي تطلق بها الصواريخ من اليمن"، معبرين عن خشيتهم "تجدد إطلاق الصواريخ من اليمن بسبب اشتعال الأوضاع بالضفة أو غزة أو في الأقصى".وتابعوا أن "التوصل لتفاهم مع ضمن حوار معها قد يسهم بوقف إطلاق النار في اليمن"، لافتين إلى أن "إسرائيل ستجد صعوبة بوقف إطلاق الصواريخ من اليمن عبر شن هجمات على الحوثيين".ونقلت "هآرتس" عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن "كل الجهود لإيذاء الحوثيين لم تنجح في وقف عملياتهم".