تركيا تحدد موعد محاكمة ألد خصوم أردوغان

وفي 19 آذار، أوقف إمام المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" الذي كان يعدّ الخصم الأبرز للرئيس إردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ"الفساد" وهو وراء القضبان منذ ذلك الحين.ويواجه رئيس البلدية، الذي عُلقت ولايته في هذه القضية، عقوبة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر في السجن، وحظر جميع الأنشطة السياسية.وأوقف رئيس البلدية بشبهات "فساد" و"إرهاب"، خلال عملية استهدفت أكثر من مائة من المقربين منه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه، الذي ندد بـ"انقلاب" ضد المعارضة.وأثارت هذه التوقيفات احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ مظاهرات جيزي في 2013.