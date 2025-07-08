واشنطن تعلن تقليص القضايا الخلافية بمفاوضات وقف الحرب على غزة

وقال ويتكوف في تصريحات تابعتها "نجري مفاوضات لتقريب وجهات النظر ونأمل التوصل للاتفاق بشأن بنهاية هذا الأسبوع".وأضاف "نأمل التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع نهاية الأسبوع الجاري، ونعمل على تقليص الخلافات في مفاوضات غزة ومع الوقت يتحقق ذلك".وتابع "نسعى لسلام دائم في غزة وما نسعى له هو حل النزاع بصورة حقيقية، وتم تقليص القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل من 4 إلى واحدة".