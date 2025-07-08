واشنطن تعلن: نركز على التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

أعلنت ، الثلاثاء، أن تركز على التوصل إلى وقف لإطلاق نار في قطاع .

وقالت الخارجية الأمريكية، "الرئيس كان متفائلا منذ البداية ولا يزال تفاؤله قائما بخصوص وقف إطلاق النار في ".

وأضافت "متفائلون بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 60 يوما والإفراج عن 10 رهائن أحياء و9 جثث"، مردفة "نركز على التوصل إلى وقف لإطلاق نار وما زلنا في مرحلة المحادثات ولم يتم التوقيع عليه".





وكان الرئيس الأمريكي، أكد، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في غزة مأساوي، فيما أشار الى انه سنقوم بحل النزاع في غزة نهائيا.