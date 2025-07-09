الصين تنفي تزويد إيران بمعدات لإنتاج الصواريخ وأنظمة دفاع جوي

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ردت في ، اليوم الأربعاء، على تقارير قيام بتزويد إيران تقنيات وأنظمة دفاعات جوية خلال الايلام السابقة.





وذكرت السفارة في تصريحات، ان "ما يتم تداوله هو اتهامات إعلامية صهيونية وننفي تزويد الجمهورية الاسلامية بمعدات انتاج صواريخ أو انظمة دفاع جوي".



وذكرت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية بتقارير صحفية قيام بتزويد بمعدات انتاج صواريخ أو انظمة دفاع جوي قبل ان تنفي لدى .