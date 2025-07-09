هذا موعده.. لقاء مرتقب بين أحمد الشرع ونتنياهو في واشنطن

ونقل موقع "I24News" عن مصدر سوري مقرب من الرئيس الشرع، دون أن يكشف عن هويته، قوله إن الجانبين سيلتقيان في ، وسيوقعان اتفاقية أمنية، برعاية الرئيس الأميركي، ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "ستكون الأولى نحو اتفاق السلام والتطبيع بين البلدين"، وفق زعمه.من جانب آخر، أكد الموقع العبري، نقلاً عن مصادر خليجية، أن الإمارات العربية المتحدة تواصل جهود الوساطة المكثفة بين وإسرائيل، مشيراً إلى أن الدور الإماراتي يتم بعلم .وقالت المصادر الخليجية إن "العائق الأكبر هو عدم رغبة في الالتزام بسحب قواتها من هضبة الجولان السورية خلال الأشهر المقبلة، إذ تعتقد إسرائيل أن الشرع لم يسيطر بعد بشكل كامل على كل الفصائل المسلحة في سوريا، وتحديداً في جنوبي سوريا".