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مقتل 3 أشخاص.. حالة طوارئ في ولاية أمريكية

دوليات

2025-07-09 | 11:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مقتل 3 أشخاص.. حالة طوارئ في ولاية أمريكية
303 شوهد

أعلن مسؤولون أمريكيون، عن مقتل ثلاثة أشخاص في جنوب ولاية نيو مكسيكو الأمريكية؛ بعد هطول أمطار غزيرة على الأراضي المحروقة وتسببها في فيضانات مفاجئة يوم الثلاثاء، فيما أعلن حاكم الولاية "حالة الطوارئ بالمنطقة".

وقالت لين كروفورد، عمدة مدينة رويدوسو في نيو مكسيكو، في بيان، إن رجلاً في منتصف العمر وطفلين، يبلغان من العمر 7 و4 سنوات، لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات. وأنقذت فرق الطوارئ، التي واصلت عمليات البحث والإنقاذ طوال الليل، عشرات الأشخاص المحاصرين في منازلهم أو في المياه المتدفقة بسرعة.

من جهتها، طالبت الحاكمة ميشيل لوجان جريشام، الحكومة الفيدرالية "بإرسال فرق استجابة وموارد للمساعدة في أعمال الإصلاح".

وأعلنت كذلك، الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية "حالة طوارئ بسبب الفيضانات المفاجئة في المنطقة المحيطة برويدوسو، والتي تضررت بشدة من حرائق الغابات في يونيو/ حزيران 2024".
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