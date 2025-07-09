مقتل 3 أشخاص.. حالة طوارئ في ولاية أمريكية

وقالت لين كروفورد، مدينة رويدوسو في نيو مكسيكو، في بيان، إن رجلاً في العمر وطفلين، يبلغان من العمر 7 و4 سنوات، لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات. وأنقذت فرق الطوارئ، التي واصلت عمليات البحث والإنقاذ طوال الليل، عشرات الأشخاص المحاصرين في منازلهم أو في المياه المتدفقة بسرعة.من جهتها، طالبت الحاكمة لوجان جريشام، "بإرسال فرق استجابة وموارد للمساعدة في أعمال الإصلاح".وأعلنت كذلك، للأرصاد الجوية " بسبب الفيضانات المفاجئة في المنطقة المحيطة برويدوسو، والتي تضررت بشدة من حرائق الغابات في يونيو/ حزيران 2024".