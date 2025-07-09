ترامب يكشف عن طلب أوكرانيا الحصول على أنظمة "باتريوت"

وقال ردا على أسئلة الصحفيين خلال لقائه مع قادة الغابون وغينيا وليبيريا وموريتانيا والسنغال في : "لقد طلبوا السلطات في ذلك، إنها أنظمة نادرة حقا لأن العديد من هذه الأنظمة قد سبق إرسالها إلى أوكرانيا.. سيتعين علينا دراسة هذا الطلب. إنه نظام عالي التكلفة جدا".وأضاف ترامب: "من المؤسف أننا مضطرون لإنفاق كل هذه الأموال على حرب لم تكن لتحدث رئيسا"، وشدد مجددا على ارتفاع التكلفة قائلا: "نحن ندرس هذا الطلب"، في إشارة إلى إمكانية إرسال النظام.