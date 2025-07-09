بعد إغلاق دام 13 عاما.. المغرب يفتح سفارته في سوريا

ووفقا لما أوردته وكالة للأنباء المغربية، تم إعادة فتح بدمشق، بتعليمات من الملك .وذكرت الوكالة، أن السفارة استأنفت عملها بمختلف مصالحها الإدارية، بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية.وكان الملك محمد السادس قد أعلن، في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة ، التي انعقدت يوم 17 ماي الماضي ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن هذا القرار "سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".