بوتين يعفي مسؤولا في وزارة الخارجية

ونُشرت المراسيم الرئاسية ذات الصلة على الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء في أحد المراسيم: "إعفاء ليونيدوفيتش بوغدانوف من منصبه كنائب لوزير خارجية ".بينما ينص الثاني على إعفاء بوغدانوف من مهام للرئيس لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا. وتنفذ هذه المراسيم اعتبارا من تاريخ توقيعها.ويبلغ بوغدانوف من العمر 73 عاماً، حيث بدأ خدمته الدبلوماسية عام 1974. وتولى منصب نائب وزير الخارجية في يونيو 2011، وأصبح الممثل الخاص للرئيس لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في أكتوبر 2014. وكان يشرف على قضايا علاقات مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإسلامية الدولية الأخرى، بالإضافة إلى قضايا التسوية في والشرق الأوسط.