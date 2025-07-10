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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 شخصا
دوليات
2025-07-10 | 04:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
47 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ولاية
تكساس
الأميركية إلى 120 شخصا على الأقل، في حين لا يزال 161 آخرون في عداد المفقودين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن السلطات المحلية.
وأوضحت السلطات أن ما لا يقل عن 96 شخصا لقوا حتفهم في مقاطعة كير وحدها، من بينهم 36 طفلا، العديد منهم في مخيم صيفي للفتيات.
وبعد 5 أيام على الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عددا من مقاطعات الولاية، بعضها في
منتصف
الليل، تضاءلت الآمال بالعثور على ناجين، في حين حذّر حاكم
تكساس
غريغ أبوت
من أن أعداد المفقودين قد ترتفع مع استمرار عمليات البحث الشاقة.
وقال
أبوت
إن أكثر من 2200 من رجال الإنقاذ ما زالوا منتشرين، مضيفا في بيان "لا تزال ظروف الفيضانات الناجمة عن عواصف الأسبوع الماضي تؤثر على مناطق متعددة في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك وسط تكساس ومنطقة هيل كانتري وبيج كانتري ووادي كونشو".
وقال أبوت إنه "في مقاطعة كير وحدها، هناك 161 شخصا في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن هذا الرقم مبني على عدد الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدانهم من قبل أصدقائهم أو أقاربهم أو جيرانهم.
وقال أبوت "من المرجّح جدا أن يُضاف المزيد إلى هذه القائمة" للأشخاص المفقودين من جراء الكارثة، مضيفا أنّه حتى مساء الثلاثاء كان هناك 5 من المخيِّمين ومرشد واحد لا يزالون في عداد المفقودين، بالإضافة إلى طفل آخر غير مرتبط بالمخيم.
ولا يزال البحث جاريا بمشاركة مروحيات وطائرات مسيرة وفرق مع كلاب مدربة، للعثور على ضحايا آخرين.
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