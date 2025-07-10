الدفاع التركية تكشف تفاصيل وفاة 12 جنديا لها في شمال العراق وتنشر صورهم

وقالت الوزارة إن "قواتها دخلت المغارة يوم 6 يوليو/تموز الجاري على ثلاث دفعات (6+4+2) بعد إجراء كشف عبر الكلاب دون رصد أي خطر".

وأوضحت أن "الجنود بدأوا يفقدون وعيهم أثناء تمشيط الطابق الثاني الذي تم تحديده قبل يوم، والذي تبين فيما بعد أنه بسبب استنشاقهم لغاز سام، مما دفع الفريق الخلفي للخروج وطلب المساعدة".



وأكدت الوزارة أن "كل ما يُتداول عن وجود كمين أو مواد كيميائية أو شظايا أو نقص في التجهيزات لا أساس له من ".