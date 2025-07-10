4 إصابات.. انفجار بمبنى في طهران بسبب "غاز"

وقالت الإيرانية، إنه "وقع انفجار غاز في أحد طوابق برج بامشال في تشيتجار وإصابة أربعة أشخاص في الحادث".وتداولت بعض وسائل الاعلام الخبر على انه استهداف جديد من قبل لأحد الشخصيات الإيرانية المهمة.