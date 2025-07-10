"نعاني مثلما عانت أمريكا في العراق".. لواء إسرائيلي: حماس تسبقنا عسكرياً بخطوة

وأضاف أن "الأمر استغرق بعض الوقت لكن هناك منافسة بين جيش نظامي كبير مثل الجيش الإسرائيلي وبين تنظيم حماس"، مؤكدا أن "هناك ميزة نسبية لحرب العصابات".وأفاد بأن "عناصر حماس لا يفتقرون إلى مواد متفجرة، لديهم الكثير من مخلفات وينصبون الكمائن بشكل أساسي".وذكر اللواء احتياط أن "عناصر الحركة يصنعون كمينا ويراقبون بأسلحة خفيفة وعندما تأتي قوات الإنقاذ وسط كل هذه يهاجمون، وهذه الطريقة أثبتت نجاحها وهذا ليس جديدا".وأشار إلى أن "الأمريكيين وبعد احتلال انشغلوا بالعبوات الناسفة بشكل مهووس، أتذكر عندما كنت حينها في الجيش، جاءوا إلينا للمشاورة حول كيفية التعامل مع العبوات الناسفة".وأوضح تامير هيمان أن "الأمريكيين استثمروا مبالغ طائلة لتطوير تقنيات، لكنهم دفعوا ثمنا باهظا بسبب تلك العبوات".وأكد رئيس معهد الإسرائيلي في تصريحاته أن "حرب العصابات دائما تسبق بخطوة، والجيش النظامي يحتاج وقتا طويلا لكنه في النهاية سيحسم المسألة".وبيّن في السياق أن "الأمر يستغرق وقتا طويلا جدا والحديث لا يدور عن أسابيع أو شهور بل عن فترة أطول بكثير إذا تركت تل أبيب الوضع كما هو عليه الآن".