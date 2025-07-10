الأمم المتحدة تدخل على خط المحادثات الروسية الأمريكية

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ، أن " ترحب دائما بالحوار".وأفادت اليوم الخميس، بأن وروبيو تبادلا وجهات النظر حول تسوية الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى الوضع حول وسوريا، على هامش فعاليات وزراء خارجية رابطة دول جنوب (آسيان) في كوالالمبور.وأكد لافروف وروبيو أهمية مواصلة الجهود لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا الى أن استئناف المباشر بين البلدين قد يساعد في استعادة التعاون الأمريكي الروسي.كما أعربت الخارجية الروسية عن ثقتها بأن الحوار البناء بين وزراتي خارجية البلدين سيستمر حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.