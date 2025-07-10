روسيا تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة أوكرانية

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الفترة من الساعة 17:00 إلى 20:00 بتوقيت ، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 26 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير 11 طائرة مسيرة فوق أراضي ، و9 مسيرات فوق أراضي بريانسك، و3 فوق أراضي منطقة ، كما تم تدمير طائرة مسيرة واحدة - فوق أراضي كل من بيلغورود، وأوريول، وموسكو".