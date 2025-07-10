إنريكي يكشف: هذا هو مرشحي للفوز بالكرة الذهبية

ويقدم ديمبلي أداء مذهلا في العام الحالي، الذي شهد فوز بأربعة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس رابطة الأندية الفرنسية.وواصل ديمبلي مستواه المميز بعدما قاد فريق العاصمة الفرنسية لفوز كاسح برباعية نظيفة على الإسباني يوم الاربعاء، ليتأهل للمباراة النهائية في بطولة لكرة القدم، المقامة حاليا في .وصنع ديمبلي الهدف الأول لسان ، الذي سجله فابيان رويز في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف النجم الدولي الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف رويز والبرتغالي غونسالو راموس الهدفين الثالث والرابع لفريق العاصمة الفرنسية على الترتيب.وقال عقب المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيو جيرسي: "كي تفوز بجائزة ، ينبغي عليك أن تسجل الأهداف وتقدم التمريرات الحاسمة لزملائك، ثم تجلب الألقاب للفريق".وأضاف المدرب الذي سبق له تدريب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني: "إذا كان هناك لاعب واحد قام بكل ذلك، فهو . إنه يتفوق على جميع اللاعبين الآخرين بفارق كبير في رأيي".يذكر أن سان جيرمان ضرب موعدا أوروبيا خالصا في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا، يوم الأحد المقبل، ضد الإنجليزي.