"امام الملأ والمارة كانوا يصوروني".. امرأة تتحدث عن تعرضها للاغتصاب

وقالت البالغة من العمر 25 عاما إنها "تعثرت في حصيرة مشي على الشاطئ حوالي الساعة 3 صباحا من تلك الليلة بينما كانت تحاول الهروب من رجل تصدر منه "طاقة سيئة"، وكان يتقدم نحوها بطريقة مخيفة".وأضافت : "رآني على الأرض فانقض عليا، بدأت أصرخ بينما كان الجميع يضحك ويسجل ما يحدث. لم يساعدني أحد. لم يتدخل أحد. وفي لحظة ما، سلط ضوء من عربة غولف الضوء عليها وعلى المعتدي، لكن السائق غادر دون أن يتدخل".وأوضحت هاريس أنها "عندما تمكنت من تحرير نفسها ومغادرة الشاطئ، تبعها المعتدي في شارع ستيلويل أفينو واغتصبها".وأشارت نحو حوض زراعي بجوار بعض الألعاب الشهيرة على ممشى الواجهة البحرية، قائلة "حنى ظهري هنا واغتصبني. اصطدم وجهي بالأدغال. لم أستطع فعل أي شيء... كنت خائفة جدا ثم بدأت أصرخ طلبا للمساعدة".وأكدت: "كنت مرعوبة، ولم أستطع المقاومة"، موضحة أن هناك شهودا أيضا على الجزء الثاني من كابوسها. ولاحقا أبلغت عن الحادث لشرطة (NYPD)، التي لم تصدر بعد أي بيان حول الموضوع".