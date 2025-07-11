أول تعليق من الرئاسة التركية بعد إلقاء مسلحي حزب العمال الكردستاني سلاحهم

واعتبر المسؤول الرئاسي التركي أن "إلقاء مسلحي حزب سلاحهم في هو إنجاز بارز في المرحلة الثالثة من نزع السلاح والتفكيك الجارية لإنهاء حملة العنف التي شنتها الجماعة لعقود"، معتبرا أن "هذا التطور نقطة تحول لا رجعة فيها وفرصة لحماية أرواح الأبرياء وبناء مستقبل خال من الإرهاب".وشدد على أن " تبقى ملتزمة بدعم جميع الجهود التي تعطي الأولوية لنزع السلاح والاستقرار والمصالحة الدائمة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "تطور اليوم هو جزء من عملية أوسع من خمس مراحل نحو سلام مستدام".وأفاد بأن "العملية تشمل المبادرة السياسية، الدعوة إلى نزع السلاح، تفكيك الميليشيات، إعادة الإدماج القانوني، التكامل الاجتماعي والنفسي".