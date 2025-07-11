الرئيس اللبناني: نسعى لعلاقات متينة مع سوريا

وقال في تصريحات صحفية تابعتها ، ان "قرار حصر السلاح اتخذ ولا رجوع عنه وقرار الحرب والسلم من صلاحيات الحكومة".وتابع، انه " نحرص بلاده على إقامة علاقات جيدة مع دون التدخل في لكلا البلدين".وأضاف، ان " السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا أما مسألة التطبيع فهي غير واردة في سياستنا الخارجية ".