أبقار إسرائيلية في جنوب لبنان وتحذيرات من الاقتراب منها

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق دخول الأبقار إلى الأراضي حيث جرى رصدها على إحدى الطرقات هناك.ولاحقا، أفيد بأن الجيش الإسرائيلي أجرى اتصالات مع قوات "اليونيفيل" لاستعادة عشرات رؤوس الأبقار التي دخلت عن طريق الخطأ إلى بلدة عيتا الشعب.وذكرت قناة " " أن الأبقار دخلت إلى عيتا الشعب بسبب الثغرات التي أحدثها الجيش الإسرائيلي والتي يتسلل منها ليلا إلى داخل .إلى ذلك، أصدرت بلدية بيت ليف ، تنبيها هاما إلى المواطنين في البلدة حذرت فيه من الاقتراب باتجاه الأبقار المتواجدة في البلدة والتي دخلت من .وحذر رئيس بلدية بيت ليف من "الاقتراب من الأبقار المتواجدة في المنطقة، فقد يكون هناك احتمال بأنها ملوثة بأسلحة جرثومية أو تحمل أمراضا معدية".وشدد على "على ضرورة الحذر الشديد وعدم الاقتراب أو لمسها، وذلك من باب الخشية والوقاية، ريثما تتبيّن حقيقة دخولها إلى لبنان".