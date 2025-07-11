تقارب تجاري.. حوار مباشر بين أمريكا والصين في ماليزيا

وهذا أول اجتماع مباشر بين وزيري خارجية الدولتين منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، وعُقد على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب (آسيان) في كوالالمبور.وأتى الاجتماع في ظلّ خلافات بين وبكين حول قضايا عديدة تشمل خصوصا التجارة والفنتانيل وتايوان والتكنولوجيات المتطورة، بالإضافة إلى أوكرانيا حيث يتهم الأمريكيون الصينيين بدعم آلة الحرب الروسية في هذا البلد.وقال روبيو للصحفيين بعد لقائه وانغ يي لساعة "هناك مشاكل معينة يتعين علينا حلها، وهذا أمر طبيعي بين دولتين بحجمنا ومكانتنا ولديهما هذا النفوذ في العالم".وأضاف "أعتقد أن الاجتماع كان بناء وإيجابيا جدا".وأعرب روبيو أيضا عن ثقته في انعقاد اجتماع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني ، مؤكدا وجود "رغبة قوية لدى الجانبين لتحقيق ذلك".بدورها أكدت في بيان أن "اللقاء كان إيجابيا وبراغماتيا وبناء".ولم يأت البيان الرسمي الصيني على ذكر أي نقاط خلاف، ولا حتى بشأن تايوان، على نحو غير عادي بالنسبة الى تواصل دبلوماسي مع واشنطن.ولكن حض وانغ يي واشنطن على التعامل مع بكين "على قدم المساواة".ويقوم روبيو بأول زيارة له إلى آسيا منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني.وأكد الخميس أن "لا تنوي التخلي" عن منطقة .وتُثير الرسوم الأمريكية قلقا بالغا في المنطقة.وهدد ترامب هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية تراوح بين 20 و50% على أكثر من 20 دولة، لا سيما في آسيا، إذا لم تتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن بحلول الأول من أغسطس/آب.وفي كوالالمبور، عقد روبيو اجتماعات عديدة مع نظراء له من كل أنحاء والمحيط الهادئ بشأن هذه الرسوم، مؤكدا ضرورتها.وقال "عندما ننظر إلى العجز التجاري (مع الولايات المتحدة)، نجد أنه هائل. يجب أن نعالجه".وأعرب وزراء خارجية رابطة دول آسيا (آسيان) التي تضم عشرة بلدان بينها وماليزيا وفيتنام، عن "قلقهم" إزاء الرسوم الجمركية، ووصفوها في بيان مشترك الجمعة بأنها "غير مجدية".وانتقد الماليزي أنور إبراهيم هذا الأسبوع "الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات والاستثمار" معتبرا أنها "أصبحت الآن أدوات للتنافس الجيوسياسي".وندد وانغ يي الجمعة خلال لقاء مع إبراهيم بفرض واشنطن للرسوم الجمركية على نحو "غير مسؤول وغير شعبي".وكان اتهم واشنطن الخميس بـ"حرمان" منطقة جنوب شرق آسيا من "حقها المشروع في التنمية".وتصاعدت التوترات بين والولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى .وبذريعة مكافحة العجز التجاري الأمريكي مع الصين، بدأ ترامب حملة اقتصادية على دول صديقة ومعادية، خصوصا الصين التي فرض عليها رسوما جمركية باهظة.لكن في مايو/أيار، اتّفقت الصين والولايات المتحدة على هدنة في حربهما التجارية وعلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة.وبالإضافة إلى التجارة، تشكل قضية تايوان التي ترزح تحت ضغوط عسكرية واقتصادية من بكين، إحدى نقاط التوتر الرئيسية.وتقول الصين إنها تريد "توحيد" الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 23 مليون نسمة مع بقية أراضيها، بالقوة إذا لزم الأمر.