الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة حول اليورانيوم الإيراني المخصب

وبحسب صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، قال الخبير إن "صور الأقمار الصناعية تُظهر أن الإيرانيين لم يفتحوا بعد بوابات موقع أصفهان النووي".وتشير مصادر عديدة إلى وجود بعض اليورانيوم المخصب تحت الأنقاض، وفق ما أشارت الصحيفة.ويقول أولبرايت إن "صور الأقمار الصناعية الملتقطة يوم الأربعاء الماضي تظهر أن فتحات الأنفاق الثلاثة تحت الأرض في منشأة أصفهان النووية لا تزال مغلقة.وأفاد أولبرايت بأن "كثيرين يقدرون أن جزءًا كبيرًا من اليورانيوم المخصب في موجود تحت الموقع النووي في أصفهان، لكنه لا يزال غير متاح للنظام الإيراني".وذكر أولبرايت أنه "للوصول إلى اليورانيوم الموجود تحت الأنقاض، سيحتاج الإيرانيون إلى الحفر بعمق 20 مترًا للوصول إلى أنفاق تسمح بالدخول إلى الموقع".وأضاف أن "صور الأقمار الصناعية لا تُظهر أي حركة لمعدات الحفر الثقيلة لفتح الأنفاق".ومن المتوقع أن يستغرق فتح الأنفاق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية وقتًا طويلًا، وستكون لذلك مخاطر على الإيرانيين، حيث سيتم اكتشافها من خلال صور الأقمار الصناعية، ما يؤدي إلى مزيد من الهجمات من قبل والولايات المتحدة، وفق تقدير الخبير النووي.