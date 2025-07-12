ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

وكان يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع يشمل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر إعلانات جديدة بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول، بينها وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، إلى جانب تعرفة بنسبة 50% على النحاس.واتخذ ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني قرارات بشأن الرسوم صدمت الأسواق المالية وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.