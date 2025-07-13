جرحى بإطلاق نار داخل مدرسة أمريكية

وأضاف التقرير: "وقع تبادل لإطلاق النار خلال حفل لم شمل مدرسة ثانوية يوم السبت في ، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. وتبحث الشرطة الآن عن مطلق النار".وقال شاهد العيان جيف هيرمان لقناة الأخبار المحلية 3 في : "كان الجميع يستمتعون بوقتهم"."ثم فجأة، بدأ إطلاق النار ينتشر في كل مكان. كان الأطفال الصغار والرضع وكل شيء على الأرض. كان الأمر سيئا للغاية".ووقع إطلاق النار حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.ووفقا للصحيفة، نقل الضحايا إلى مستشفى محلي بإصابات غير مهددة للحياة.أخبر الحاضرون في لم الشمل المحلية 3 أنهم فروا من مكان الحادث في خضم التي أعقبت ذلك.ولم تكشف الشرطة عن دوافع إطلاق النار حتى الآن.