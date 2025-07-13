أول تعليق إيراني على محاولة اغتيال الرئيس مسعود بزشكيان

ونقلت الجزيرة عن المسؤول قوله ان " أرادت اغتيال الرئيس الإيراني اثناء اجتماع مهم لمجلس خلال الحرب"، مبينا ان "إسرائيل تعمدت استهداف الرئيس ضمن خطة إسرائيلية تهدف لإسقاط النظام في البلاد".وأضاف ان "محاولة الاغتيال استهدفت رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتعطيل البلاد"، مشيرا الى "اننا بدأنا عمليات تحقيق واسعة بشأن محاولة اغتيال إسرائيل للرئيس مع شكوك بوجود عميل".وأكد ان "محاولة اغتيال الرئيس بزشكيان لن تمر دون أن تدفع إسرائيل ثمن ذلك".