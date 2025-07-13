حزب الله يرد على الداخلية السورية بعد إعلانها توقيف أحد عناصره بحمص

وقال الحزب في بيان "ننفي بشكل قاطع ما ورد في بيان السورية حول مزاعم ‏ارتباط أحد الموقوفين في محافظة بنا".وأضاف "نؤكد أن ليس لدينا أي تواجد أو نشاط في ‏ ولا علاقة لنا بأي أحداث أو صراعات هناك".وأشار إلى حرصه "على أمن سوريا واستقرارها وسلامة ‏شعبها".