وفاة رئيس نيجيريا السابق.. من هوَ محمد بخاري؟

وذكر المتحدث باسم الرئيس الحالي في منشور على منصة "إكس": "توفي الرئيس بخاري اليوم في في حوالي الساعة 4:30 مساء (15:30 بتوقيت جرينتش) بعد صراع طويل مع المرض".من هو ؟ولد في عام 1942 في قرية صغيرة تدعى "دورا"، تقع في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا قرب الحدود مع تشاد.التحق بالجيش وعمره لم يتجاوز 19 سنة ثم درس الفنون العسكرية في قبل أن يعود إلى بلاده ليتقلد مناصب عسكرية هامة.أعلن بتاريخ الأول من أبريل 2015 رسميا عن فوزه في انتخابات الرئاسة بعد أن ألحق هزيمة حاسمة بمنافسه الرئيس المنتهية ولايته . فاز بولاية ثانية واستمر في منصبه حتى 2023.