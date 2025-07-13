الجيش الإسرائيلي يحذر القيادة السياسية في تل أبيب

وذكرت القناة: "من لحظة بدء العمل على البناء حتى اكتمال بناء المدينة الإنسانية، سيستغرق الأمر ما بين 3 و5 أشهر. الإصرار على المدينة الإنسانية قد يضر بجهود تحرير الرهائن الجارية حاليا في ".وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي أنه قادر على التعامل مع تبعات انسحاب أوسع بكثير من محور موراغ. وسيعرض على المستوى السياسي التبعات القضائية والعملياتية والعسكرية لإقامة المدينة في رفح.و"المدينة الإنسانية" في رفح، هي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع في منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري "فيلادلفيا" و"موراغ" على أنقاض مدينة رفح.وتهدف الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى "فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة" عبر إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة وعدم السماح لهم بمغادرة المنطقة لاحقا، وفقا للمزاعم الاسرائيلية.وتصف مصادر فلسطينية ودولية هذا المشروع بأنه سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج، حيث يتم نقل النازحين قسرا من مناطق أخرى في القطاع إلى هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة.