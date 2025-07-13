اشتباك داخل كنيسة يوقع ضحايا في ولاية امريكية

وكتب على منصة "إكس": "وردت تقارير عن سلسلة من الحوادث في مرتبطة بمشتبه واحد، بما في ذلك تبادل إطلاق نار مع أحد أفراد شرطة الولاية وإطلاق نار في كنيسة معمدانية على طريق ريتشموند، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا. ونُقل رجل الشرطة والضحايا الآخرون إلى المستشفى".وأضاف أن ملابسات الهجوم قيد المتابعة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.ولاحقا أفادت وكالة "رويترز" بمقتل المسلح؛ بعد الاشتباك معه.