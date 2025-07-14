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روسيا: ندرك أن إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا مستمرة
دوليات
2025-07-14 | 09:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
أعلن الناطق باسم الكرملين،
دميتري بيسكوف
، أن
روسيا
تنطلق من أن
الولايات المتحدة
واصلت ولا تزال تواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، مشيرا إلى أن أوكرانيا لم تعد مهتمة بجولة جديدة من المفاوضات.
وقال بيسكوف: "إن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من
الولايات المتحدة
إلى أوكرانيا كان مستمراً ولا يزال مستمراً".
كما أضاف "من الواضح أن أوكرانيا لم تعد مهتمة بجولة جديدة من المفاوضات"، مشددا على أهمية أن يواصل
المبعوث
الأميركي جهود الوساطة خلال زيارته كييف.
يأتي ذلك، فيما وصل المبعوث الأميركي الخاص كيث
كيلوغ
إلى كييف، الاثنين، وفق ما أفاد مسؤول
مكتب الرئيس
الأوكراني، بعد إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن الولايات المتحدة سترسل إمدادات جديدة من منظومات
باتريوت
للدفاع الجوي للبلاد.
وكتب
أندري
يرماك على تليغرام "نرحب بزيارة
الممثل الخاص
للولايات المتحدة كيث كيلوغ إلى أوكرانيا"، مضيفا أن "
روسيا
لا تريد وقف إطلاق النار. السلام من خلال القوة هو مبدأ الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
، ونحن ندعم هذا النهج".
وأعلن ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا لمساعدتها في صدّ الهجمات الروسية، ولمّح إلى فرض عقوبات جديدة على
موسكو
، مع ازدياد التدهور في علاقته مع نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
.
وقال ترامب "سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمس الحاجة إليها"، لكن دون أن يحدد عددها.
وستكون عملية تسليم الأسلحة الأميركية جزءا من اتفاق يشمل
حلف شمال الأطلسي
الذي سيدفع للولايات المتحدة ثمن الأسلحة التي ستُرسل إلى أوكرانيا، بحسب ما أفاد الرئيس الأميركي.
وتعتبر هذه التصريحات تحوّلا كبيرا في مواقع ترامب، بعد أسبوعين فقط من إعلان
واشنطن
تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.
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