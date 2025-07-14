روسيا: ندرك أن إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا مستمرة

وقال بيسكوف: "إن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من إلى أوكرانيا كان مستمراً ولا يزال مستمراً".كما أضاف "من الواضح أن أوكرانيا لم تعد مهتمة بجولة جديدة من المفاوضات"، مشددا على أهمية أن يواصل الأميركي جهود الوساطة خلال زيارته كييف.يأتي ذلك، فيما وصل المبعوث الأميركي الخاص كيث إلى كييف، الاثنين، وفق ما أفاد مسؤول الأوكراني، بعد إعلان الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة سترسل إمدادات جديدة من منظومات للدفاع الجوي للبلاد.وكتب يرماك على تليغرام "نرحب بزيارة للولايات المتحدة كيث كيلوغ إلى أوكرانيا"، مضيفا أن " لا تريد وقف إطلاق النار. السلام من خلال القوة هو مبدأ الرئيس الأميركي ، ونحن ندعم هذا النهج".وأعلن ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا لمساعدتها في صدّ الهجمات الروسية، ولمّح إلى فرض عقوبات جديدة على ، مع ازدياد التدهور في علاقته مع نظيره الروسي .وقال ترامب "سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمس الحاجة إليها"، لكن دون أن يحدد عددها.وستكون عملية تسليم الأسلحة الأميركية جزءا من اتفاق يشمل الذي سيدفع للولايات المتحدة ثمن الأسلحة التي ستُرسل إلى أوكرانيا، بحسب ما أفاد الرئيس الأميركي.وتعتبر هذه التصريحات تحوّلا كبيرا في مواقع ترامب، بعد أسبوعين فقط من إعلان تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.