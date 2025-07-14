تحذير من استخدام الواتساب في ايران.. ورسالة للملايين

وقال ميثمي في لقاء متلفز ان "كبار المسؤولين في الدولة والجيش يجب ألا يستخدموا واتساب على الإطلاق، وبالطبع لا توجد مشكلة في استخدامه من قبل المواطنين، لكن ينبغي اتخاذ الحيطة اللازمة".ورغم عدم اعتبار استخدام المواطنين لهذا التطبيق أمراً ممنوعاً، إلا أنه شدّد على ضرورة الامتناع عن تبادل المعلومات العائلية أو الحساسة من خلاله، وفق ما نقلته قناة محلية.وفي حزيران الماضي، حذر النظام الإيراني المواطنين بأنهم يجب عليهم أن يتوقفوا عن استخدام تطبيقات واتساب وتيليغرام وتطبيقات تحديد الموقع الأخرى، قائلا إنها إحدى "الطرق الرئيسية" التي تتبعها لتحديد هوية الأفراد واستهدافهم، بحسب ما ذكرته والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن تقرير أمني.وأضافت الوكالة: "في أعقاب الاغتيالات الأخيرة التي نفذها النظام الإسرائيلي، بما في ذلك اغتيال علماء، تشير التقارير إلى أن النظام الإسرائيلي يستخدم تتبع الهواتف المحمولة لاستهداف أشخاص في ".وأشار التقرير إلى أن استخدام هذه التطبيقات "خطير في ظل هذه الظروف".كما أمر التقرير المواطنين بإغلاق هواتفهم المحمولة قبل تغيير أماكنهم، مضيفاً "يجب على الناس الامتناع عن اصطحاب هواتفهم المحمولة إلى الأماكن الحساسة".ونصح التقرير الأمني الجمهور، "وخاصة موظفي المؤسسات الحساسة، باستخدام خطوط اتصالات آمنة وتجنب استخدام برامج غير آمنة"، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.