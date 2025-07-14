فرنسا تؤكد حرصها على تعزيز شراكتها مع العراق

أكدت ، اليوم الاحد، حرصها على تعزيز شراكتها مع ، مشيرة الى استمرارها بتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وقال السفير الفرنسي في في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، "نحتفل بالعلاقات المميزة التي تجمع والعراق ومستمرون بتعزيز التعاون الثقافي بما يقوم الجسور بين الشعبين الصديقين". وأضاف "يعيش اليوم مرحلة استقرار بجهود الحكومة برئاسة دولة العراقي "، مشددا بالقول "تبدي فرنسا استعدادها الدائم لتوفير المعدات". ولفت دوريل الى أن بلاده تشجع "استمرار الحوار بين السلطات الاتحادية واقليم "، مضيفا أن "فرنسا حريصة على تعزيز شراكتها مع العراق".