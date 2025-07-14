مقتل ثلاثة جنود "إسرائيليين" بمعارك شمال غزة

ونشر الجيش أسماء الجنود القتلى بمعارك شمال ، وهم "الرقيب أول شوحام ميناهم (21 عاما) من ياردينا، والرقيب شلومو ياكير شريم (20 عاما) من إفرت، والرقيب يوليو فاكتور(19 عاما) من ريشن لِتسيون".وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنهم من كتيبة "المدرعات 52 - اللواء 401".ووفقا لما نشره الإعلام العبري، فقد قتل 3 جنود باستهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.كما ذكرت مصادر أخرى أن الجنود قتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة في استهداف قوة هندسية بجباليا شمالي قطاع غزة.