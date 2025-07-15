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القوات السورية تبدأ بدخول السويداء و"رئاسة الدروز" تدعو للتعاون وتسليم السلاح
دوليات
2025-07-15 | 03:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
348 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفادت
وكالة الأنباء
السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، بأن
القوات السورية
بدأت بدخول مدينة السويداء، فيما أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز بيانا دعت فيه فصائل السويداء للتعاون مع قوات الداخلية والدفاع وتسليم السلاح، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأوضحت "
سانا
" أن الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز رحبت بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى محافظة السويداء، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها وتسليم السلاح، وإلى فتح حوار مع الحكومة، وتفعيل مؤسسات الدولة.
وقالت الرئاسة في بيان اليوم: بعد الأحداث المؤسفة التي طالت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة، ووقوع عدد كبير من الضحايا على إثرها، وحرصاً على حقن الدماء واستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة، وإيماناً منا أن تحقيق ذلك يقتضي بسط الدولة لسلطتها على المحافظة من خلال المؤسسات الرسمية، وخاصة منها المؤسسة الأمنية والعسكرية:
نرحب بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لبسط السيطرة على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة.
ندعو كل الفصائل المسلحة في محافظة السويداء للتعاون مع قوات
وزارة الداخلية
وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية.
ندعو إلى فتح حوار مع
الحكومة السورية
لعلاج تداعيات الأحداث وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة من الكوادر والطاقات بمختلف المجالات.
وبحسب "سانا"، شهدت السويداء خلال اليومين الماضيين اشتباكات بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بالمدينة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وعلى إثر ذلك انتشرت
وحدات
من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في المناطق المتأثرة لفض الاشتباكات وحماية المواطنين والممتلكات، وارتقى شهداء من وحدات الجيش بعد استهدافهم من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
ودعت وزارة الداخلية جميع الأطراف المحلية إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلي والسعي إلى التهدئة، مشددة على أهمية الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة، والبدء بحوار لمعالجة أسباب التوتر، وصون كرامة وحقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء.
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