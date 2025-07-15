وزير الخارجية الايراني ينقل رسالة "عتب" من السيد الخامنئي إلى بوتين

وبحسب التقرير، فإن مضمون الرسالة يعكس خيبة أمل إيرانية من المواقف الأولية التي اتخذتها تجاه الحرب الأخيرة بين وإسرائيل، والتي لم ترقَ إلى مستوى التوقعات الإيرانية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.وأكدت المصادر أن حاولت لاحقاً "إعادة تموضعها السياسي" وتعديل بعض مواقفها، إلا أن ترى أن هذا التعديل يجب أن يكون سلبياً أكثر من كونه إيجابياً، بمعنى أن يُترجم بامتناع روسيا عن اتخاذ مواقف تعارض المصالح الإيرانية أو تمنح غطاءً ضمنياً لمواقف الغرب.ورغم ما وُصف بالرسالة العتابية، شدد التقرير على أن العلاقات بين طهران وموسكو لن تشهد قطيعة أو تراجعاً جوهرياً، وأن مسار التعاون الثنائي سيستمر في مجالات عديدة كما في السابق.لكن الجانب الإيراني بات يرى ضرورة مراجعة بعض محاسباته الاستراتيجية، وفتح مجالات تعاون مع شركاء جدد خارج الإطار الروسي، دون الاكتفاء بالاعتماد الحصري على موسكو، بحسب الصحيفة الإيرانية التابعة للتيار المتشدد.وكان عراقجي زار العاصمة موسكو في 22 من يونيو/ حزيران الماضي، والتقى خلال زيارته نظيره الروسي ، ثم الرئيس .