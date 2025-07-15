إسرائيل تعلن أسباب استهداف القوات السورية في السويداء

وقال ووزير الدفاع الإسرائيليان: "أمرنا الجيش بمهاجمة وأسلحتها في السويداء فورا".وأضافا أن "إدخال الأسلحة للسويداء يخالف سياسة نزع السلاح التي أقرت سابقا، وملتزمون بحماية دروز بناء على تحالف الأخوة مع دروز ".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي: "بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا قبل قليل مهاجمة آليات تابعة للنظام السوري في السويداء".