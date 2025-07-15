لبنان: الغارات الإسرائيلية على البقاع أودت بحياة 12 شخصاً

وقال مسؤول لبناني كبير إن "هذا الرقم من الشهداء هو الأعلى في يوم واحد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2024".وذكرت موقع عربية أنه بعد ساعات على موجة الغارات الإسرائيلية التي طاولت مناطق في البقاع شرق ، أفادت معلومات أولية، بأن القصف بحياة 12 شخصاً بينهم 7 سوريين إضافة إلى 8 جرحى.واستهدفت الغارات جرد على السلسلة الغربية وجرد الخريبة على السلسة الشرقية ووادي فعرا في البقاع الشمالي.وأشارت إلى أن إحدى الغارات استهدفت مجموعة من السوريين خلال عملهم في حفر بئر في منطقة عفر بجرود الهرمل، في الشمالي، ممّا أدّى إلى سقوط 7 ضحايا من عائلة واحدة.وكانت قد أعلنت سقوط 6 جرحى في حصيلة أولية في وقت سابق من اليوم.