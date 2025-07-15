تركيا تدعو إسرائيل لوقف هجماتها في سوريا "فوراً"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
02:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. بيان عسكري بشأن أحداث السويداء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533541-638881877979553239.jpg
تركيا تدعو إسرائيل لوقف هجماتها في سوريا "فوراً"
دوليات
2025-07-15 | 10:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
337 شوهد
دعت
تركيا
، اليوم الثلاثاء،
إسرائيل
إلى وقف هجماتها الجوية على
القوات السورية
في السويداء "فوراً".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، إصدار تعليمات بضرب
القوات السورية
في مدينة السويداء.
وقال نتنياهو ووزير الدفاع
يسرائيل كاتس
إنهما أصدرا "تعليمات للجيش بضرب القوات السورية في السويداء".
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "غاراتنا أتت بعد رصد تحرك دبابات وناقلات جند باتجاه مدينة السويداء".
من جانبها، أفادت وسائل إعلام عربية بوقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن الداخلي السوري جراء غارات إسرائيلية استهدفت دورياتهم في السويداء.
وشنت
إسرائيل
غارات يوم الثلاثاء على قوات
سورية
في جنوب
غرب سوريا
لليوم الثاني على التوالي وتعهدت بإبقاء المنطقة منزوعة السلاح و"حماية الأقلية الدرزية" في ظل استمرار الاشتباكات الدامية بالمنطقة المتاخمة لها.
وأفادت وكالة رويترز بسماع دوي أربع ضربات جوية على الأقل، إذ تسنى سماع صوت الطائرات المسيرة فوق مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وشاهد دبابة لحقت بها أضرار يتم قطرها.
وأشارت إلى سماع دوي إطلاق نار كثيف، وشوهدت ثلاث جثث على الأرض. وقُتل العشرات في المعارك الدائرة في المنطقة منذ يوم الأحد.
ويشكل تصاعد العنف تحديا لحكومة
الرئيس أحمد
الشرع التي وصلت إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق
بشار الأسد
في كانون الأول الماضي وتسعى إلى إخضاع جميع الأراضي السورية لحكم مركزي بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب التي قسمت البلاد إلى جيوب منفصلة.
وقالت رويترز إنه "رغم تلقي الشرع دعما من التحسن السريع في العلاقات مع
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، سلط العنف الضوء على استمرار التوتر الطائفي وانعدام ثقة الأقليات في الحكومة، والتي زادت بعد عمليات قتل جماعي لعلويين في آذار".
وشنت إسرائيل غارات على
سوريا
عدة مرات بدعوى حماية الدروز، وجاءت أحدث هجماتها بعدما أصدر الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري بيانا مسجلا اتهم فيه القوات السورية بانتهاك وقف إطلاق النار، وحث المقاتلين على مواجهة ما وصفه بالهجوم "البربري".
وأصدر
وزير الدفاع
السوري مرهف أبو قصرة بيانا بعد ذلك أعلن فيه وقفا تاما لإطلاق النار، وأكد أن القوات الحكومية لن تطلق النار إلا إذا أُطلق عليها النار.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن أبو قصرة قوله "وجهنا ببدء انتشار
قوات الشرطة
العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".
ولفتت رويترز إلى أن مراسلها "شاهد رجالا يرتدون زيا عسكريا يحرقون وينهبون منازل ومتاجر ويضرمون النار في متجر خمور".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الحرب على غزة "فوراً"
12:10 | 2025-06-26
إيران تدعو لإخلاء مقر القناة "14" العبرية: هدف لهجماتنا
18:12 | 2025-06-19
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان خان يونس بالإخلاء "فوراً"
09:39 | 2025-05-26
مسؤول إيراني يكشف عن "تكتيك" جديد في الهجمات على إسرائيل
04:43 | 2025-06-21
تركيا
إسرائيل
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
القوات السورية
دونالد ترامب
يسرائيل كاتس
رئيس الوزراء
إدارة الرئيس
وزير الدفاع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
فن وثقافة
53.04%
06:05 | 2025-07-14
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
06:05 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
محليات
16.69%
05:34 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
05:34 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
محليات
15.9%
02:29 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
02:29 | 2025-07-14
عراقي يبتكر بديلا عن المولدات لتوفير الكهرباء
محليات
14.37%
12:49 | 2025-07-14
عراقي يبتكر بديلا عن المولدات لتوفير الكهرباء
12:49 | 2025-07-14
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
اخترنا لك
الخارجية السورية: إسرائيل تشن علينا عدواناً مدروساً لزعزعة الاستقرار
12:28 | 2025-07-15
حزب الله يدين المجزرة الصهيونية في البقاع الشمالي
11:44 | 2025-07-15
نتائج صادمة.. كوكب يشع حرارة تفوق الشمس
11:26 | 2025-07-15
الجيش الإسرائيلي: عشرات الإسرائيليين عبروا الحدود إلى سوريا ونعمل على إعادتهم
11:12 | 2025-07-15
غدر بمرضاه وأحرق منازلهم.. ضجة في ألمانيا بسبب طبيب
11:06 | 2025-07-15
الجمارك تبدأ العمل التجريبي لإجراءات الرقابة المتزامنة للبيانات
10:55 | 2025-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.