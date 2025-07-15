مقررة أممية تدعو لإجراء عالمي لوقف الإبادة في غزة

وتحدثت ألبانيزي إلى وفود من 30 دولة اجتمعوا في العاصمة الكولومبية بوغوتا، لمناقشة الحرب في والطرق التي يمكن من خلالها للدول أن توقف العدوان العسكري الإسرائيلي في المنطقة.ووصف العديد من المشاركين ما يجري في القطاع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.وأضافت ألبانيزي: "يتعين على كل الدول أن تراجع جميع العلاقات بدولة على الفور وتعلقها، وتضمن أن تقوم القطاعات الخاصة بها بنفس الأمر".وأفادت بأن الاقتصاد الإسرائيلي مبني لمواصلة الاحتلال الذي تحول الآن إلى إبادة جماعية.وحضر المؤتمر الذي يستمر يومين وتنظمه حكومتا وجنوب إفريقيا وعدة دول بالإضافة إلى وفود عن حكومات إسبانيا وأيرلندا والصين.جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن في 9 يوليو الجاري، فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي مقررة على الأراضي الفلسطينية.