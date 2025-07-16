سوريا.. قصف "إسرائيلي" يستهدف محيط القصر الرئاسي في دمشق

وقال " " إن هناك استنفاراً أمنياً وإطلاق رصاص بمحيط مكان الغارة الإسرائيلية في دمشق.وأكدت السورية " " في نبأ عاجل على منصة "إكس" وقوع دوي انفجار في دمشق "ويجري التأكد من طبيعته".وكانت " " استهدفت القصر الرئاسي في مايو/ أيار الماضي، إثر اشتبكات مماثلة بين فصائل درزية وقوات أمن في ضاحيتي صحنايا وجرمانا جنوبي العاصمة دمشق.ويأتي استهداف محيط القصر الرئاسي بعد دقائق من غارة إسرائيلية على بوابة الدخول إلى مجمع التابع للنظام السوري في العاصمة دمشق.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغار الجيش قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في دمشق". وأضاف: "يواصل الجيش مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".وأكد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني أن "إسرائيل" شنت هجوما على دمشق.