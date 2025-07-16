وجاء في بيان الخارجية التركية: "هجمات على دمشق محاولة لتخريب جهود لضمان السلام والاستقرار والأمن".وأضاف البيان: "لدى الشعب السوري فرصة تاريخية للعيش بسلام والاندماج مع العالم وعلى جميع الجهات المعنية الداعمة لهذه الفرصة مساعدة في إرساء السلام".وفي وقت سابق من اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت قصر الرئاسة ومبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.