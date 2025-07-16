سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء

ونقلت " "، عن مصدر في قوله إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن .في السياق، أكد شيخ عقل الموحدين الدروز يوسف جربوع أنّ مشيخة العقل وصلت لاتفاق مع الحكومة لوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية.وقال جربوع إنه تم إيقاف جميع العمليات العسكرية ووقف جميع الاطراف من إطلاق النار.