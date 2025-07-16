الجامعة العربية تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا: بلطجة لا يمكن القبول بها

وذكر بيان للجامعة، تابعته ، أنه "تدين لجامعة بأشد العبارات الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على ، بما في ذلك تلك التي طالت مقر هيئة الأركان في دمشق، ومحيط القصر الرئاسي".واعتبرت الجامعة، بحسب البيان، أن "هذه الغارات تُمثل اعتداء صارخاً على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة وفي ، بما يُمثل انتهاكاً للقانون الدولي واستهانة بقواعد ".وشددت على، أن "الهجمات الإسرائيلية تمثل (بلطجة) لا يُمكن للمجتمع الاقليمي او الدولي بها أو تمريرها، ويتعين وقفها فوراً"، مضيفة أن "غارات الاحتلال تستهدف زرع في سورياً مستغلةً في ذلك بعض الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة السويداء، والتي أدانتها السلطات السورية نفسها ووصفتها في بيان لها بـ "الأعمال المُشينة" وتعهدت بالتحقيق فيها وتوقيع الجزاء علي من يثبت ارتكابه لأية انتهاكات او مخالفات".وأعربت الأمانة العامة عن "كامل التضامن مع سوريا إزاء تلك الهجمات الاسرائيلية، مناشدة الحكومة العمل بسرعة على نزع فتيل الفتنة، ومعالجة الاحتقانات القائمة عبر الحوار، والعمل على احتواء كافة مكونات الشعب السوري في ".