أول تعليق روسي على "الضربات الإسرائيلية" في سوريا

وفي السياق ذاته، علق نائب رئيس الروسي ، على الضربات الإسرائيلية على ، ضد نظام يدعمه الغرب، مقترحا إعادة التفكير في هوية "الإرهابي الحقيقي".وقال مدفيديف حول ما إذا كان الغرب قد خاب أمله من موقفه في ظل ما تفعله في سوريا: "سأبدأ بسؤال مضاد: هل النظام السوري الحالي 'جيد' أم أنه إرهابي؟ الغرب، بما في ذلك ، اعتبره 'جيد' ورفع العقوبات".وأضاف: "اليوم، قصفت إسرائيل مبنى والقصر الرئاسي في دمشق، مُصنِّفةً الحكومة الجديدة إرهابية بسبب أعمالها الانتقامية ضد الدروز. من هو الإرهابي الحقيقي إذن؟".وكان التلفزيون السوري "سوريا تي في" قد أفاد سابقا بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية على مبنى في وسط دمشق، وكذلك بالقرب من القصر الرئاسي.