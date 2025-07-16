ترامب يوقع قانونا مشددا لمكافحة مخدر

وقال خلال مراسم توقيع القانون في بحضور ممثلين عن جماعات تعمل على مكافحة الوباء ومسؤولين إنفاذ قانون وأقارب ضحايا المخدر: "اليوم نوجه ضربة عادلة لتجار ومروجيها والكارتلات الإجرامية".ويصنف قانون "هالت فنتانيل" جميع المواد ذات الصلة بالفنتانيل بشكل دائم كمخدرات من الجدول الأول - التصنيف الأكثر تقييدا - بموجب الخاضعة للرقابة. وسيؤدي ذلك إلى ملاحقة قضائية وعقوبات جنائية مشددة لكل من "يحوز أو يستورد أو يوزع أو يصنع" مواد غير مشروعة مرتبطة بالفنتانيل، وفقا للبيت الأبيض.وأضاف ترامب: "سيواجه كل من يُضبط وهو يتاجر بهذه السموم غير المشروعة عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 10 سنوات. سنُبعد تجار المخدرات ومروجيها عن شوارعنا، ولن نهدأ حتى ننهي وباء جرعات المخدرات المميتة".وتابع: "بدأ الوضع يتحسن قليلا، لكنه ما زال مروعا، وصعبا. سننهيه مرة واحدة وإلى الأبد".واستغل ترامب الأزمة الصحية العامة كذريعة لدفعه لتأمين الحدود الأمريكية والتصدي للهجرة غير وفرض بعض التعريفات .وفرض الرئيس رسوما إضافية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة - كندا والمكسيك والصين - جزئيا بسبب الاتجار بالفنتانيل.والفنتانيل مسكن أفيوني صناعي قوي يُستخدم لعلاج الآلام المرتبطة بالجراحة أو الحالات المعقدة الأخرى. يمكن إنتاجه بوسائل غير مكلفة نسبيا ويجري توزيعه بشكل غير قانوني.وساهم الفنتانيل غير المشروع في زيادة الوفيات الناجمة عن جرعات المخدرات الزائدة في خلال العقد الماضي، وهي مشكلة أثارت قلق كلا الحزبين ووفرت مجالا نادرا للتعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين.