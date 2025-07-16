قصف إسرائيلي يستهدف مقر لواء في ريف اللاذقية

استهدف قصف إسرائيلي، فجر الخميس، مقر لواء في ريف السوري.

وقالت وسائل إعلام دولية، "قصف إسرائيلي يستهدف مقر اللواء 107 في قرية بزامل بريف ". وهزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، الأربعاء، واستهدفت مجمع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.