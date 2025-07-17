الأردن يعزي العراق بضحايا فاجعة هايبر ماركت الكوت

وأعربت وشؤون المغتربين الأردنية، عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية الشقيقة، بضحايا حريق مركز تجاري في مدينة شرق العراق، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.وفجر اليوم الخميس، اندلع حريق ضخم في "هايبر ماركت" بمدينة الكوت في ، أدّى لمصرع أكثر من 60 شخصاً بحسب ما أعلنه محافظ ، فيما أشارت مواقع إلى استمرار ارتفاع عدد القتلى وتجاوزه 70 ضحية حتى الآن.وقالت الداخلية العراقية في بيان، اليوم الخميس، إن "هذا الحريق بحياة (61) مواطناً بريئاً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم (14) جثة متفحمه غير معلومة في حادث مؤلم هزّ الوجدان والضمير".وأضافت أن "رغم جسامة الموقف، فقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من (45) شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى، بجهد بطولي"، مؤكدة "تشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة المستشار الفنية لوزير الداخلية، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق"، وأنها سوف "تعلن النتائج أمام الرأي العام".