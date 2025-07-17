عبد الله المهندي: انجاز غير مسبوق للقطرية للإعلام بالمهرجان الإعلامي في تونس

حيث توّج بست جوائز ذهبية مرموقة، إلى جانب جائزتين من جوائز التبادل، في إنجاز يعكس عمق الرؤية وجودة المحتوى الإعلامي .وفي تصريحات توجه "بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ حمد بن ثامر ، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام"، مؤكدًا أن "ما تحقّق من إنجازات ليس إلا ثمرة لنهجه المستنير وتوجيهاته الاستراتيجية التي وضعت الإعلام القطري على خارطة العربي والدولي".وأشاد، "بالدور الحيوي الذي يقوم به الشيخ بن جاسم آل ثاني، القائم بمهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، قائلاً: إن "بصماته واضحة في دعم التطوير المؤسسي والارتقاء بالمنصات الإعلامية القطرية لتكون صوتًا وطنيًا معبرًا عن القيم، وطرفًا فاعلًا في المشهد العربي الإعلامي".وخص بالشكر "مدير تلفزيون ، علي صالح السادة، على قيادته الإبداعية التي أثمرت أعمالًا نوعية حصدت التقدير والتكريم، ومحمد ناصر المهندي، مدير إذاعة قطر، على إدارته لفريق إذاعي أثبت قدرته على المنافسة والفوز في أهم المحافل الإعلامية العربية".وأضاف المهندي: "نشعر بفخر كبير بهذا الإنجاز الذي يُعد شهادة حية على تميز الكفاءات القطرية"، مؤكداً أن "الإعلام القطري لا يكتفي بالمشاركة، بل يسعى دومًا إلى الريادة وصناعة الفارق".وتابع: "ما تحقق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لعمل مؤسسي متكامل، يقوم على الابتكار والالتزام بالرسالة الإعلامية، والانفتاح الواعي على قضايا الإنسان العربي، مع الحفاظ على هويتنا الوطنية وخصوصيتنا الثقافية".واختتم المهندي بأن "هذه الجوائز دافعًا لمزيد من العطاء، وأن المؤسسة القطرية للإعلام ستواصل جهودها في دعم الإعلام الهادف، وتمكين المواهب، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء العرب والدوليين بما يليق بمكانة قطر الإعلامية في المنطقة والعالم".