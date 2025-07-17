أردوغان يؤكد للشرع: الهجمات الإسرائيلية غير مقبولة ومستمرون بدعم سوريا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس مع نظيره السوري أحمد الشرع وتناول الاتصال آخر المستجدات في عقب الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في سوريا.وأكد الرئيس التركي أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها، وأن ستواصل دعمها للشعب السوري، كما فعلت حتى الآن.وأعرب أردوغان عن ترحيب تركيا بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الدروز في سوريا.من جهته، شكر الشرع الرئيس أردوغان على دعمه للحفاظ على الوحدة السياسية وسلامة الأراضي والسيادة في سوريا.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت مصادر أمنية تركية أن تركيا لعبت "دورا محوريا ورئيسيا" في التوصل لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا.وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية التركي ورئيس الاستخبارات ، أجريا محادثات مع نظرائهم في المنطقة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.ولفتت المصادر إلى أن كالن أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الشرع، ومن ثم تم وضع الرئيس أردوغان في صورة الوضع وكافة التطورات في جنوب سوريا.ومساء أمس الأربعاء، أكدت السورية أنه وفي إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء وتأكيدا على التزام بحقوق جميع مواطنيها، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار.واعتبرت الداخلية السورية هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو إعادة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم، "وهدفنا أن تبقى سوريا موحدة، قوية وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أهلنا في السويداء، الذين سيظلون جزءا أساسيا من هذا الوطن العزيز".